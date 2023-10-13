КНДР надала Росії зброю для війни проти України. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. У Конгресі США досі не можуть обрати спікера Палати представників — в чому причина та якого розвитку очікувати? У Білому домі підтвердили, що Північна Корея надала Росії військове обладнання та боєприпаси для війни проти України. Ситуація в Ізраїлі посилила напругу між палестинською та єврейською громадами у США — репортаж з акції у штаті Вашингтон. Найбільша військова виставка відбулася в американській столиці. Вибори у Польщі — яке вони мають значення для України?