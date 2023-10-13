Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

КНДР надала Росії зброю для війни проти України. ЧАС-ТАЙМ

КНДР надала Росії зброю для війни проти України. ЧАС-ТАЙМ
Embed
КНДР надала Росії зброю для війни проти України. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:57 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. У Конгресі США досі не можуть обрати спікера Палати представників — в чому причина та якого розвитку очікувати? У Білому домі підтвердили, що Північна Корея надала Росії військове обладнання та боєприпаси для війни проти України. Ситуація в Ізраїлі посилила напругу між палестинською та єврейською громадами у США — репортаж з акції у штаті Вашингтон. Найбільша військова виставка відбулася в американській столиці. Вибори у Польщі — яке вони мають значення для України?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG