Брифінг. Чому Палата представників не може обрати нового спікера?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Через що обрання спікера Палати представників знову відкладається? Який розвиток подій в Ізраїлі? І що презентують на найбільшій виставці військової техніки у США? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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