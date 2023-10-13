Брифінг. Чому Палата представників не може обрати нового спікера?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Через що обрання спікера Палати представників знову відкладається? Який розвиток подій в Ізраїлі? І що презентують на найбільшій виставці військової техніки у США? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.