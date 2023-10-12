Підсумки дводенного саміту НАТО та допомога США. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Внаслідок атаки ХАМАСу на Ізраїль загинули вже семеро громадян України – МЗС України. Ентоні Блінкен в Тель-Авіві: важливі заяви Держсекретаря США. Підсумки основних результатів для України з дводенного саміту НАТО та партнерів у Брюсселі. Чи можуть ці речі позначитись на майбутній допомозі Києву? G7 шукають спосіб передати Україні доходи від заморожених активів РФ: результати засідання МВФ та Світового банку в Марокко. Бджолина дипломатія – як українці із Нью-Йорка розводять вулики та розповідають американцям про Україну.
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жовтень 11, 2023
$200 млн — США оголосили новий пакет допомоги Україні.Час-Тайм
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жовтень 06, 2023
«Спікеріада» в Конгресі і майбутнє допомоги Україні.Час-Тайм
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жовтень 05, 2023
Білий дім засудив атаку РФ по селу Гроза на Харківщині. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 04, 2023
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