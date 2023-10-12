Підсумки дводенного саміту НАТО та допомога США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Внаслідок атаки ХАМАСу на Ізраїль загинули вже семеро громадян України – МЗС України. Ентоні Блінкен в Тель-Авіві: важливі заяви Держсекретаря США. Підсумки основних результатів для України з дводенного саміту НАТО та партнерів у Брюсселі. Чи можуть ці речі позначитись на майбутній допомозі Києву? G7 шукають спосіб передати Україні доходи від заморожених активів РФ: результати засідання МВФ та Світового банку в Марокко. Бджолина дипломатія – як українці із Нью-Йорка розводять вулики та розповідають американцям про Україну.