Брифінг. Допомога Україні на тлі війни в Ізраїлі
Брифінг Голосу Америки - наживо. В чому затримка із обранням нового спікера Палати представників? Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні? І чи зможуть передати Києву заморожені активи Росії? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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