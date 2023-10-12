Брифінг. Допомога Україні на тлі війни в Ізраїлі

Брифінг Голосу Америки - наживо. В чому затримка із обранням нового спікера Палати представників? Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні? І чи зможуть передати Києву заморожені активи Росії? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.