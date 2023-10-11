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$200 млн — США оголосили новий пакет допомоги Україні.Час-Тайм

$200 млн — США оголосили новий пакет допомоги Україні.Час-Тайм
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$200 млн — США оголосили новий пакет допомоги Україні.Час-Тайм

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В ефірі Час-Тайм. США оголосили новий пакет допомоги Україні на $200 млн. Чергова зустріч “Рамштайн” та засідання ради України-НАТО: результати. Чи принесе новий очільник Збройних сил США зміни до безпекових рішень США? Найбільша військова виставка в Північній Америці — як учасники-виробники зброї співпрацюватимуть з українським оборонним сектором. Як боєць, що втратив ногу на війні й тепер ходить з протезом, повернувся на фронт.

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