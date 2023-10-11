Джо Байден висловив підтримку Ізраїлю. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Президент Байден: США нарощують додаткову військову допомогу, включно з боєприпасами та ППО, щоб поповнити “Залізний купол" Ізраїлю. Атака ХАМАС на Ізраїль допомагає перемикнути увагу світу із війни в Україні, - експерти. Росію не переобрали до Ради з прав людини ООН.