Як вплине війна в Ізраїлі на американську підтримку України? ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Як посилення американської військової підтримки Ізраїлю може вплинути на забезпечення озброєнням України? Атака ХАМАС на Ізраїль допомагає перемикнути увагу світу із війни в Україні, - експерти. Голова комітету із закордонних справ Палати представників – про те, яку допомогу США виділить Ізраїлю. «Налаштовані оптимістично»: настрої пересічних українців щодо подальшої підтримки США. Росію не переобрали до Ради з прав людини ООН. Американська компанія БРІНК із Сіетла створила та відправила до України безпілотники, які допомагають шукати людей під завалами. Далека відстань, обмеження на діяльність: Як українці в Індії допомагають Батьківщині.