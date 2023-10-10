Як вплине війна в Ізраїлі на американську підтримку України? ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Як посилення американської військової підтримки Ізраїлю може вплинути на забезпечення озброєнням України? Атака ХАМАС на Ізраїль допомагає перемикнути увагу світу із війни в Україні, - експерти. Голова комітету із закордонних справ Палати представників – про те, яку допомогу США виділить Ізраїлю. «Налаштовані оптимістично»: настрої пересічних українців щодо подальшої підтримки США. Росію не переобрали до Ради з прав людини ООН. Американська компанія БРІНК із Сіетла створила та відправила до України безпілотники, які допомагають шукати людей під завалами. Далека відстань, обмеження на діяльність: Як українці в Індії допомагають Батьківщині.
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