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Напад ХАМАСу на Ізраїль: реакція Білого Дому та Конгресу США. ЧАС-ТАЙМ

Напад ХАМАСу на Ізраїль: реакція Білого Дому та Конгресу США. ЧАС-ТАЙМ
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Напад ХАМАСу на Ізраїль: реакція Білого Дому та Конгресу США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден та інші американські посадовці засудили напад ХАМАСу на Ізраїль і висловили непохитну підтримку ізраїльтянам. До рішучих дій закликали також конгресмени США з обох партій.

В селі Гроза на Харківщині продовжують ховати людей, які загинули від удару російської ракети. Рада Безпеки ООН зібралася на засідання, аби обговорити цю трагедію. Американські ветерани створили організацію для обміну досвідом з українськими. США допомагають Україні підготувати військових капеланів. Інтерв’ю з начальником Служби військового капеланства ЗСУ. У Санта-Моніці показали виставу українського драматурга про війну.

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