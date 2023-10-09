Напад ХАМАСу на Ізраїль: реакція Білого Дому та Конгресу США. ЧАС-ТАЙМ

Показати більше Show less

В селі Гроза на Харківщині продовжують ховати людей, які загинули від удару російської ракети. Рада Безпеки ООН зібралася на засідання, аби обговорити цю трагедію. Американські ветерани створили організацію для обміну досвідом з українськими. США допомагають Україні підготувати військових капеланів. Інтерв’ю з начальником Служби військового капеланства ЗСУ. У Санта-Моніці показали виставу українського драматурга про війну.