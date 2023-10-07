Республіканці в Конгресі шукають нового спікера. Студія Вашингтон

Сьогодні в Студії Вашингтон. “Україна повинна виграти цю війну” — представник США в ОБСЄ відреагував на обстріл Харкова. Після відвернення шатдауну і суперечок навколо продовження фінансової підтримки України, палата представників вперше в історії звільнила свого спікера. Після відставки Кевіна Маккарті точаться дискусії навколо того, хто стане новим очільником Палати представників.