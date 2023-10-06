«Спікеріада» в Конгресі і майбутнє допомоги Україні.Час-Тайм
В ефірі Час-Тайм. Постійний представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер відреагував на обстріли росіянами Харківщини, Україна повинна виграти цю війну, щоб бійня нарешті припинилася — підсумував він. У Конгресі Сполучених Штатів увесь тиждень розгортається політична криза, точаться дискусії навколо того, хто стане новим очільником Палати представників. Як волонтери лікують українським військовим зуби на передовій. Марина Акрам розповіла Голосу Америки Українською з якими викликами стикається українська громада в Індії. Українці у Вашингтоні поставили гопак на сто танцюристів. Група українських емігрантів створила шоу бального танцю 'Коло Денс' у Лос-Анджелесі.
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Відставка Маккарті і підтримка України: що далі? ЧАС-ТАЙМ
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