Брифінг. Наскільки у США занепокоєні питанням корупції в Україні?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Наскільки у Вашингтоні занепокоєні питанням корупції в Україні - і чи може це стати на заваді майбутньої підтримки? Говоримо з Олексієм Коваленком. Хто може стати новим спікером Палати представників? Розповідає Катерина Лісунова. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.