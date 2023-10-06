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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Наскільки у США занепокоєні питанням корупції в Україні?

Брифінг. Наскільки у США занепокоєні питанням корупції в Україні?
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Брифінг. Наскільки у США занепокоєні питанням корупції в Україні?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Наскільки у Вашингтоні занепокоєні питанням корупції в Україні - і чи може це стати на заваді майбутньої підтримки? Говоримо з Олексієм Коваленком. Хто може стати новим спікером Палати представників? Розповідає Катерина Лісунова. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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