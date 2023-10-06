Брифінг. Наскільки у США занепокоєні питанням корупції в Україні?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Наскільки у Вашингтоні занепокоєні питанням корупції в Україні - і чи може це стати на заваді майбутньої підтримки? Говоримо з Олексієм Коваленком. Хто може стати новим спікером Палати представників? Розповідає Катерина Лісунова. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
жовтень 05, 2023
Брифінг. Обстріл магазину на Харківщині: реакція міжнародних ЗМІ
-
жовтень 04, 2023
Брифінг. Як відставка Кевіна Маккарті позначиться на Україні?
-
-
жовтень 02, 2023
Брифінг. Ситуація в Конгресі, вибори в Словаччині, мітинги в Польщі
-
вересень 29, 2023
Брифінг. Як шатдаун може вплинути на тренування українських пілотів?
-
вересень 28, 2023
Брифінг. Чому група республіканців у Конгресі проти підтримки України?