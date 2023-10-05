Брифінг. Обстріл магазину на Харківщині: реакція міжнародних ЗМІ
Брифінг Голосу Америки - наживо. Як на Заході реагують на обстріл Росії села на Харківщині? Байден збирає засідання щодо ситуації в Україні - про що говоритимуть? Зустріч європейських лідерів в Іспанії - чому це важливо для Києва? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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жовтень 04, 2023
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жовтень 02, 2023
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вересень 29, 2023
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вересень 28, 2023
Брифінг. Чому група республіканців у Конгресі проти підтримки України?
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вересень 27, 2023
Брифінг. Чи може Україна наростити власне виробництво боєприпасів?