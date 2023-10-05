Брифінг. Обстріл магазину на Харківщині: реакція міжнародних ЗМІ

Брифінг Голосу Америки - наживо. Як на Заході реагують на обстріл Росії села на Харківщині? Байден збирає засідання щодо ситуації в Україні - про що говоритимуть? Зустріч європейських лідерів в Іспанії - чому це важливо для Києва? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.