Як на відставку Маккарті реагують у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Вперше в історії Конгресу США, члени Палати представників звільнили свого спікера. Більшість американців підтримують Україну, більшість членів Конгресу, як демократи, так і республіканці підтримують Україну, заявив президент США Джо Байден після відставки Кевіна Маккарті. Невизначеність у Конгресі, викликана відставкою спікера, ймовірно, сповільніть підтримку Києва Вашингтоном, кажуть експерти з якими спілкувався Голос Америки. Однак, вони переконані, що у законодавчому органі США достатньо прихильників України, навіть якщо деякі з них, публічно говорять про обмеження допомоги.
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