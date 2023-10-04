Відставка Маккарті і підтримка України: що далі? ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Джо Байден: Більшість американців досі підтримують Україну, більшість членів Конгресу, як демократи, так і республіканці підтримують Україну. Спікера Палати представників Кевіна Маккарті звільнили з посади: пояснюємо що відбулось, і як ця ситуація може вплинути на підтримку України. Як на відставку Маккарті реагують у США: позиція Білого Дому, реакції експертів. Американські донори допомагають відновлювати школу в Чернігові. Інтерв’ю з Тарасом Тополею: про те, чому ця війна – народна, свій досвід на передовій, допомогу дітям загиблих побратимів, втому від війни, віру у перемогу.