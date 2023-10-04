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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Як відставка Кевіна Маккарті позначиться на Україні?

Брифінг. Як відставка Кевіна Маккарті позначиться на Україні?
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Брифінг. Як відставка Кевіна Маккарті позначиться на Україні?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Як відставка спікера Палати представників Кевіна Маккарті може позначитись на майбутній допомозі Україні? Говоримо з Катериною Лісуновою. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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