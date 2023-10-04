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Студія Вашингтон

На скільки вистачить 5,4$ млрд допомоги ЗСУ від США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

На скільки вистачить 5,4$ млрд допомоги ЗСУ від США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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На скільки вистачить 5,4$ млрд допомоги ЗСУ від США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Пентагон має можливість передати Україні зброї ще на 5,4$ млрд – на скільки їх може вистачити? Як в Пентагоні реагують на дискусії конгресменів США навколо питання надання Україні нової допомоги?

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