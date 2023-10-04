На скільки вистачить 5,4$ млрд допомоги ЗСУ від США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Випуски
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жовтень 03, 2023
Як США вдалося відвернути шатдаун. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 30, 2023
Генерал Міллі — симпатик України покидає посаду. Студія Вашингтон
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вересень 29, 2023
Підсумки других республіканських дебатів у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 28, 2023
Можливий шатдаун: прогнози щодо допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 27, 2023
Інтерв’ю Голосу Америки із генпрокурором Костіним. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 26, 2023
Контрнаступ ЗСУ: Abrams, атака на Чорноморський флот. СТУДІЯ ВАШИНГТОН