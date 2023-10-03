Підтримка України продовжується, Байден запевнив партнерів. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Байден провів телефонну розмову зі світовими лідерами для координації підтримки України. Як реагують у Європі на суперечки у Конгресі щодо підтримки України? З якими меседжами приїхали в Україну міністри закордонних справ ЄС? Варшава та Київ домовилися прискорити транзит експорту українського зерна через Польщу до третіх країн. Що означає ця угода? Від моделі «дайте нам» до моделі «давайте зробимо це разом», – Олександр Камишін. Як провідний хірург-ортопед із Брукліна вже кілька років поспіль ставить на ноги поранених українських військових.