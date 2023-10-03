Як США вдалося відвернути шатдаун. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Я хочу запевнити народ України, що вони можуть розраховувати на нашу підтримку – про це заявив президент Джо Байден під час прес-конференції в Білому домі. Пізно ввечері в суботу він підписав закон про тимчасове фінансування уряду, який дозволяє уникнути шатдауну. Як законодавцям вдалося домовитись? І чому не була включена нова допомога для України?
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Генерал Міллі — симпатик України покидає посаду. Студія Вашингтон
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Підсумки других республіканських дебатів у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 28, 2023
Можливий шатдаун: прогнози щодо допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 27, 2023
Інтерв’ю Голосу Америки із генпрокурором Костіним. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Контрнаступ ЗСУ: Abrams, атака на Чорноморський флот. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Далекобійні ракети для України від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН