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Студія Вашингтон

Як США вдалося відвернути шатдаун. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як США вдалося відвернути шатдаун. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Як США вдалося відвернути шатдаун. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Я хочу запевнити народ України, що вони можуть розраховувати на нашу підтримку – про це заявив президент Джо Байден під час прес-конференції в Білому домі. Пізно ввечері в суботу він підписав закон про тимчасове фінансування уряду, який дозволяє уникнути шатдауну. Як законодавцям вдалося домовитись? І чому не була включена нова допомога для України?

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