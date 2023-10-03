Як США вдалося відвернути шатдаун. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Я хочу запевнити народ України, що вони можуть розраховувати на нашу підтримку – про це заявив президент Джо Байден під час прес-конференції в Білому домі. Пізно ввечері в суботу він підписав закон про тимчасове фінансування уряду, який дозволяє уникнути шатдауну. Як законодавцям вдалося домовитись? І чому не була включена нова допомога для України?