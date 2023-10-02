Що буде з допомогою Україні: деталі з Конгресу, Білого Дому. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Речниця Білого Дому заявила, що скоро США матимуть новий пакет допомоги Україні. Як США вдалося відвернути шатдаун? Що буде з фінансуванням для України: деталі з Конгресу та Білого Дому. Головне про вибори в Польщі та настрої виборців. Лісова служба США спорядила перших добровольців-борців з лісовими пожежами на Хмельниччині. Американські волонтери привозять із України котів, яких врятували із розбомблених українських міст.
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