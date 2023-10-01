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Делегація МВФ розпочинає зустрічі з представниками влади України
Від 1 жовтня команда Міжнародного валютного фондурозпочинає зустрічі з представниками української влади, йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.
Команду очолюватиме заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.
«Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах та викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), що її реалізує Україна за підтримки МВФ», – додав постійний представник МВФ.
Міжнародний валютний фонд схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки з загальною вартістю 115 млрд доларів. Влада України, зі свого боку, має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.
У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів було виділено вже в червні. Наступний очікується восени, після другого перегляду програми місією МВФ.
Як раніше повідомляв Голос Америки, міністерка фінансів США Дженет Єллен назвала програму МВФ «критично важливою для впровадження реформ та стабілізації економіки» України.
Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.
Влітку Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України і схвалила негайне виділення їй другого траншу в близько 890 мільйонів доларів. Повідомлялося, що кошти направлять на підтримку бюджету. Другий перегляд програми очікується у жовтні.
Як раніше повідомляв Голос Америки, боротьба з корупцією залишається одним із пріоритетів українського уряду, і МВФ очікував у вересні законодавчих кроків з боротьби з відмиванням коштів, а також заходів із зміцнення незалежності антикорупційної прокуратури.
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- Голос Америки
Курбаков: 3 суховантажі вийшли з портів Одещини, ще 5 готуються до завантаження зерном
З портів Чорноморськ і Південний вийшли три судна з зерном і залізною рудою, а ще п'ять суховантажів очікують швартування в портах для завантаження, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
"Балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida (під прапорами Ліберії та Палау) за допомогою тимчасового коридору, встановленого ВМС України, експортували 127 тисяч тонн агропродукції та залізної руди", - написав він у мережі Х і додав: "Балкери Olga, Ida, Danny Boy, Forza Doria, New Legacy збираються експортувати майже 120 тисяч тонн українського зерна до Африки та Європи".
Водночас у ніч проти 1 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що група ударних безпілотників РФ прямувала в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Також російська армія масовано атакувала дронами-камікадзе Черкаську область, внаслідок чого загорівся склад із зерном.
Масово атакувати зернову й портову інфраструктуру України Росія почала із середини липня після одностороннього виходу із Чорноморської зернової угоди, що дозволяла експортувати українське збіжжя морем.
У серпні Україна оголосила про так звані тимчасові гуманітарні коридори до заблокованих РФ українських чорноморських портів, й відтоді окремі суховантажі почали вивозити збіжжя та іншу продукцію із портів Одещини.
Як повідомляв Голос Америки, в ООН заявляли, що хоча організація не бере участі в переміщенні цих суден, але вітає "всі зусилля щодо відновлення нормальної торгівлі, особливо життєво важливими продовольчими товарами, які допомагають... стабілізувати глобальні продовольчі ринки".
- Голос Америки
Росія планує призивати в армію чоловіків з нових окупованих територій України
Росія планує призивати в армію чоловіків з окупованих територій України, наголошує у своєму звіті вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW).
Російський уряд оголосив, що осінній призов пройде на більшій частині території Росії, включаючи, як повідомляється, незаконно анексовані території України, зауважує ISW у своєму звіті за п’ятницю, 29-го вересня.
Заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ контр-адмірал Володимир Цимлянський 29 вересня заявив, що осінній призов відбудеться «в усіх суб’єктах Російської Федерації», у тому числі й на окупованих територіях України, повідомляють численні російські державні ЗМІ.
Призов, за його словами, розпочнеться з 1 жовтня на всій території Росії, за винятком районів Крайньої Півночі, де він відкладений на місяць через погану погоду. Цимлянський стверджував, що Росія не відправлятиме призовників на війну в Україну і що призовники служитимуть 12 місяців, зауважує ISW.
Президент Росії Володимир Путін 29 вересня підписав указ про те, що з жовтня по грудень 2023 року російські військові призовуть 130 тис. особового складу. Це є менше, ніж було призвано навесні (147 тисяч) заявив Цимлянський.
У російських законах, за якими у жовтні 2022 року було незаконно приєднано до Росії територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, було зазначено, що призов на військову службу на цих територіях розпочнеться у 2023 році, додає ISW. Але російські урядовці оголосили за день до початку весняного призову 2023 року, що призов на військову службу на цих територіях «не відбуватиметься до подальшого повідомлення».
У 2021 році повідомлялося про призов Росією юнаків з окупованих частин Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, зауважує громадська організація «Український мілітарний центр».
Минулого року Міністерство закордонних справ України заявило, що «здійснюючи призов, Росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, в тому числі в рамках Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни».
«Згідно з міжнародним гуманітарним правом державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії», – мовиться у заяві МЗС України від 31 жовтня 2022 року.
За оцінками оглядачів, десятки тисяч росіян призовного віку покинули Росію, щоб уникнути призову, деякі з них отримали притулок у європейських країнах. Кремль підвищив призовний вік до 27 років, а з 2024 року призову підлягатимуть усі росіяни у віці 18-30 років.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило 23 вересня, що близько 90 росіян отримали притулок у Німеччині, щоб уникнути призову на батьківщині.
Близько 3500 чоловіків подали заявки на отримання такого статусу, на цей момент було прийнято рішення щодо з 1500 заявок. Німецькі суди вирішують питання про надання статусу біженця залежно від того, чи загрожуватиме особі особливо суворе покарання вдома через те, що вона належить до групи людей, які зазнають дискримінації, а не виключно через бажання уникнути призову, повідомляє Радіо Свобода.
- Голос Америки
Росія відзначила "річницю анексії" концертом на тлі нападів дронів на Україну
Президент РФ Володимир Путін заявив, що анексія українських територій здійснена ним “у повній відповідності до міжнародних норм”, а жителі чотирьох українських областей, частину територій який Москва незаконно анексувала рік тому, “зробили свій вибір – бути зі своєю Батьківщиною”, цитує агенція АР.
Путін заявляє, що жителі Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей висловили бажання бути частиною Росії на місцевих виборах на початку місяця, не визнаних та розкритикованих зі сторони США і ЄС.
30 вересня 2022 року, як повідомляв Голос Америки, Путін підписав укази про "приєднання" до РФ частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України за "підсумками" фіктивного "референдуму". Результати цього так званого "голосування" не визнали США, ЄС, Велика Британія, Канада, решта країн Групи семи, Україна та інші держави світу.
Річницю незаконної анексії українських регіонів України Росією згадав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час неоголошеного візиту до Одеси. Виступаючи у Спасо-Преображенському соборі міста, серйозно пошкодженому під час російського ракетного удару в липні, Боррель підтвердив підтримку України з боку ЄС.
"Я є свідком наслідків цієї війни, в якій Україна і Одеса платять високу ціну. Це яскравий приклад того, як Росія намагається знищити Україну", – сказав Боррель.
"Сьогоднішня дата – це час згадати, що деякі частини української території, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей були незаконно анексовані Росією, як раніше незаконно був анексований Крим, – наголосив Боррель. – І ми в ЄС будемо підтримувати Україну в її боротьбі за відновлення її територіальної цілісності".
Дипломат також додав, що майбутній мир повинен бути справедливим, зберігати територіальну цілісність і незалежність України.
За повідомленням АР, у Москві на Красній площі відбувся концерт з нагоди річниці анексії. Тим часом вночі протиповітряна оборона України збила 30 із 40 безпілотників-камікадзе іранського виробництва, націлених на Одеську, Миколаївську та Вінницьку області.
Міністерство національної оборони Румунії заявило цього ж дня про можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір країни поблизу кордону з Україною.
Триває пошук об’єктів, які, ймовірно, впали на румунську територію, про що повідомлено союзників країни по НАТО. Раніше, як повідомляв Голос Америки, міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна Росії проти України “торкнулася безпосередньо Румунії” і становить небезпеку для її громадян.
Також у Росії оголосили про мобілізацію 130 000 осіб з 1 жовтня, у тому числі з числа жителів анексованих територій, пише АР з посиланням на Міноборони РФ.
- Голос Америки
Зеленський: Україна створює альянс оборонної промисловості
Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення альянсу оборонної промисловості за участі 13 оборонних компаній.
Виступаючи під час Міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві, Зеленський заявив, що домовленість зі США про спільне оборонне виробництво є одним із ключових результатів його переговорів у Вашингтоні.
За словами Зеленського, з президентом США Джо Байденом він домовився про створення нової промислової екосистеми у сфері оборони, яка "зміцнить як Україну, так і всіх партнерів".
Очільник адміністрації президента України Андрій Єрмак своєю чергою повідомив, що найближчим часом відбудуться зустрічі з представниками США, "щоб визначити дорожню карту співпраці з партнерами щодо локалізації виробництва, зокрема в Україні".
Тим часом Африка серйозно зацікавлена у придбанні або подальшому виробництві української зброї на своїй території, повідомляє Sky News, цитуючи виступ міністра зовнішніх справ України Дмитра Кулеби на форумі.
Раніше, до початку російської війни, Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції, сказав Кулеба.
Сьогодні континент чекає повернення українських компаній на свій ринок зброї.
“Поки що ця опція, зрозуміло, закрита”, – сказав Кулеба.
Крім того, Кулеба озвучив зацікавлення Африки у розміщенні виробництва української зброї та амуніції на території континенту.
“Це новий тренд”, – зазначив Кулеба, висловлюючи впевненість, що “попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим”, цитує посадовця українська інформаційна агенція Інтерфакс.
Торік Україна стала третім у світі імпортером зброї, йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).
Рівень експорту США в Україну в 2022 році все ще був нижчим за рівні, відправлені того року до чотирьох інших держав — Кувейту, Саудівської Аравії, Катару та Японії, — оскільки вони отримали нову передову зброю, наприклад як бойові літаки.
Натомість новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що країна має зробити все можливе, щоб виробляти в Україні всі необхідні військові послуги та продукцію для потреб своєї армії.
"Наше бачення полягає в розробці військової продукції світового рівня", - цитує Умєрова АР.
Україна прийняла міжнародну конференцію оборонної промисловості, спрямованої на нарощування виробництва зброї на тлі повномасштабного вторгнення Росії, щоб зменшити зовнішню залежність від поставок зброї.
Президент Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті Міжнародного оборонно-промислового форуму, повідомив, що в п’ятницю в Києві з’їхалися близько 250 оборонних компаній з понад 30 країн. За даними Міноборони України, на момент закриття форуму до альянсу оборонних індустрій долучилося загалом 38 компаній з 19 країн.
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