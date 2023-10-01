Делегація МВФ розпочинає зустрічі з представниками влади України

Від 1 жовтня команда Міжнародного валютного фондурозпочинає зустрічі з представниками української влади, йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

Команду очолюватиме заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.

«Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах та викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), що її реалізує Україна за підтримки МВФ», – додав постійний представник МВФ.

Міжнародний валютний фонд схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки з загальною вартістю 115 млрд доларів. Влада України, зі свого боку, має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів було виділено вже в червні. Наступний очікується восени, після другого перегляду програми місією МВФ.

Як раніше повідомляв Голос Америки, міністерка фінансів США Дженет Єллен назвала програму МВФ «критично важливою для впровадження реформ та стабілізації економіки» України.

Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.

Влітку Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України і схвалила негайне виділення їй другого траншу в близько 890 мільйонів доларів. Повідомлялося, що кошти направлять на підтримку бюджету. Другий перегляд програми очікується у жовтні.

Як раніше повідомляв Голос Америки, боротьба з корупцією залишається одним із пріоритетів українського уряду, і МВФ очікував у вересні законодавчих кроків з боротьби з відмиванням коштів, а також заходів із зміцнення незалежності антикорупційної прокуратури.