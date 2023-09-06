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Військо, економіка та демократія - Блінкен назвав передумови процвітання України та прокоментував хід контрнаступу
Держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив "гарний прогрес" українського контрнаступу та підтвердив готовність США і надалі допомагати Україні.
В коротких ремарках перед зустріччю з українським міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Блінкен наголосив:
"Ми бачимо гарний прогрес контрнаступу і це дуже підбадьорює. Ми хочемо забезпечити, щоб Україна мала все необхідне не лише для успіху контрнаступу, але і на довгострокову перспективу, щоб вона мала потужні можливості для стримування, потужні можливості для оборони, щоб в майбутньому така агресія не повторилась".
Блінкен перебуває в Києві з неоголошеним візитом. В ході зустрічі з Блінкеном, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що Україна "високо цінує потужну підтримку і допомогу американського народу, американського уряду, американського президента", і наголосив, зокрема на тому, що дві третини всієї прямої бюджетної підтримки Україні міжнародних донорів надають саме США.
Наявність війська, здатного стримувати подальшу агресію та захистити від неї, а також потужної демократії та потужної економіки - це різниця між Україною, що виживе, а так буде, і Україною, яка процвітатиме, а це повинно і може відбутисьЕнтоні Блінкен
Блінкен своєю чергою, під час спілкування з українським прем'єр-міністром підкреслив, що США підтримують не лише українське військо, але і економіку та демократію.
"Тому, що все це - наявність війська, здатного стримувати подальшу агресію та захистити від неї, а також потужної демократії та потужної економіки - це різниця між Україною, що виживе, а так буде, і Україною, яка процвітатиме, а це повинно і може відбутись. І ми будемо вашими партнерами в цих зусиллях, як і багато інших країн у всьому світі", - заявив Блінкен.
Блінкен також планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, а також оголосити про нове фінансування США для України на понад 1 мільярд доларів.
На початку візиту Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів на Берковецькому кладовищі, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських військовослужбовців.
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"Україна має сильного партнера – Сполучені Штати", – держсекретар США Ентоні Блінкен. Відео
"Ми сповнені рішучості продовжувати співпрацю з партнерами, оскільки вони будують і відбудовують сильну економіку, сильну демократію, що є необхідним для того, щоб Україна не тільки вижила, але й процвітала в майбутньому, і в цьому Україна має сильного партнера – США", – держсекретар Ентоні Блінкен
Лідери Сенату США заявили про підтримку допомоги Україні
ВАШИНГТОН, 5 вересня (Reuters) – Лідери демократів і республіканців у Сенаті США висловили підтримку продовженню допомоги Україні у вівторок, коли законодавці повернулися до Вашингтона. Конгрес США має швидко ухвалити важливі законопроєкти про витрати.
Минулого місяця президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити близько 40 мільярдів доларів додаткових витрат, включаючи 24 мільярди доларів на допомогу Україні та інші міжнародні потреби, щоб перевірити готовність країни продовжувати підтримувати Україну в боротьбі проти російських загарбників.
"Ми також повинні продовжувати підтримувати наших друзів в Україні, зараз більше ніж будь-коли, оскільки контрнаступ проти путінських сил у самому розпалі", — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, відкриваючи засідання Сенату після серпневої перерви.
"Найголовнішим пріоритетом Сенату має бути безпека американського народу. І цього місяця ми матимемо можливість зробити це за допомогою додаткових асигнувань на термінові пріоритети національної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих", – заявив лідер республіканців Мітч Макконнелл.
"Нам потрібно продовжити інвестувати в американську оборонно-промислову базу, як для підтримки наших партнерів у сьогоднішній боротьбі, так і для того, щоб допомогти нашим силам стримувати завтрашні загрози", – сказав він.
Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам у Білому домі раніше у вівторок, що адміністрація тісно співпрацює як з Сенатом, так і з Палатою представників над додатковим пакетом допомоги, який передбачає фінансування до кінця 2023 року.
Салліван сказав, що адміністрація вважає, що зможе забезпечити необхідне фінансування.
"Розмови були конструктивними, позитивними, змістовними, і ми очікуємо, що зможемо пройти шлях до надійного пакету, щоб Україна могла отримати те, що їй потрібно", – сказав він.
Шанси затвердити запит Байдена на додаткові кошти можуть бути менш райдужними в Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а дехто з ультраправих, особливо ті, хто найбільше пов’язаний із колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критично ставився до фінансування Києва США.
Прохання Байдена про допомогу Україні надійшло в той момент, коли законодавці мають до крайнього терміну 1 жовтня прийняти принаймні законопроєкт про короткострокові витрати, щоб уникнути призупинки роботи уряду, так званого "шатдауну".
Блінкен в Україні говорить про контрнаступ, нову допомогу
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва, щоб обговорити з українськими лідерами хід контрнаступу українських Збройних сил, а також зусилля з відновлення та відбудови.
У Держдепі повідомили, що Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Також очікується, що Блінкен оголосить про нове фінансування США для України на понад 1 мільярд доларів.
Високопоставлений чиновник Державного департаменту сказав журналістам, що підтримка США і надалі буде спрямована на те, щоб українські військові мали необхідні ресурси для цього етапу боротьби з російським вторгненням. Це включає снаряди для авіаударів і прориву російських укріплень, сказав чиновник і додав, що протиповітряна оборона «як і раніше залишається пріоритетом».
Посадовець зазначив, що хоча США мають власний погляд на конфлікт, важливо отримати і «реальну оцінку від самих українців».
Посадовець також підкреслив важливість консультацій з українськими лідерами напередодні засідання Генеральної Асамблеї ООН цього місяця.
«Важлива місія для українців в Нью-Йорку - продовжувати пояснювати союзникам і партнерам по всьому світу, що відбувається і як вони постійно потребують підтримки. І для нас важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля з їхньої підтримки», — сказав чиновник.
Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів на Берковецькому кладовищі, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських військовослужбовців.
По дорозі до Києва Блінкен зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. перемовини стосувалися війни в Україні.
У Державному департаменті заявили, що Блінкен подякував Данії за її рішення відправити в Україну винищувачі F-16 і її зусилля з підготовки українських пілотів.
Що означає занесення ПВК «Вагнер» у британський список терористичних організацій?
Уряд Великої Британії вирішив зарахувати російську приватну військову компанію «Вагнер» до списку 79 організацій, що названі терористичними і діяльність яких повністю заборонена.
Британські закони передбачають, що майно таких організацій конфісковується, а членство в них, чи співпраця, або дії на їх підтримку караються - зокрема можливе ув'язнення на термін до 14 років.
Очільниця британського міністерства внутрішніх справ Суелла Браверман назвала ПВК «Вагнер» «військовим інструментом Росії Владіміра Путіна» пов’язаним з «насильством, руйнуваннями і варварськими вбивствами».
Поки режим Путіна визначається з тим, що робити з чудовиськом, яке він створив, дестабілізуюча діяльність «Вагнера» надалі служить лише політичним завданням Кремля.Суелла Браверман
Суелла Браверман подала до парламенту постанову щодо визнання «Вагнера» 6 вересня і очікують рішення набере силу закону цього місяця.
У Лондоні такий крок називають також відповіддю на заклик українського президента Володимира Зеленського і ознакою подальшої підтримки України в умовах російської агресії.
Керівник «Вагнера» Євгеній Пригожин та кілька інших ватажків групи загинули в Росії за підозрілих обставин внаслідок падіння його приватного літака 23 серпня кількома місяцями після бунту, за який російський президент Владімір Путін звинуватив вагнерівців у зраді.
Пригожин, деякі його соратники та його компанії вже віддавна перебувають під санкціями у Європі та США, під звинуваченнями у злочинній діяльності та в порушеннях прав людини, таких як вбивства і катування, але Британія стала першою, яка офіційно назвала «Вагнер» терористичною організацією.
Опозиційні політики в британському парламенті і деякі представники урядової Консервативної партії звинуватили уряд у затягуванні, заявляючи, що організація мала бути повністю заборонена вже давно.
«Це запізніло, але добре, що уряд нарешті вдався до дій. Тепер уряд повинен домагатися соціального трибуналу, для суду над Путіним за його злочин агресії», - заявив чільний депутат член тіньового уряду опозиційної Лейбористської партії Девід Ламі.
Міністерство фінансів США наклало санкції на «Вагнер» назвавши групу «транснаціональною злочинною організацією».
ПВК «Вагнер» постала на початку російської війни проти України з 2014 року, коли Москва намагалася приховати свої військові дії під час захоплення Криму і в Донецькій та Луганській областях.
Згодом вагнерівські загони стали відомі діяльністю в Сирії та в кількох країнах Африки в якості найманців.
Москва впродовж років заперечувала будь-яку причетність до ПВК «Вагнер», але після відкритого вторгнення в Україну 2022 року президент Владімір Путін визнав, що бойові підрозділи «Вагнера» були повністю фінансовані з бюджету міністерва оборони Росії.
Підрозділи ПВК «Вагнер» взимку 2022-23 року брали провідну участь у російському наступі на місто Бахмут в Донецькій області і відомі зокрема тим, що у вагнерівці набрали багато колишніх в’язнів з російських тюрем, обіцяючи їм амністію.
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