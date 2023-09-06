Військо, економіка та демократія - Блінкен назвав передумови процвітання України та прокоментував хід контрнаступу

Держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив "гарний прогрес" українського контрнаступу та підтвердив готовність США і надалі допомагати Україні.

В коротких ремарках перед зустріччю з українським міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Блінкен наголосив:

"Ми бачимо гарний прогрес контрнаступу і це дуже підбадьорює. Ми хочемо забезпечити, щоб Україна мала все необхідне не лише для успіху контрнаступу, але і на довгострокову перспективу, щоб вона мала потужні можливості для стримування, потужні можливості для оборони, щоб в майбутньому така агресія не повторилась".

Блінкен перебуває в Києві з неоголошеним візитом. В ході зустрічі з Блінкеном, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що Україна "високо цінує потужну підтримку і допомогу американського народу, американського уряду, американського президента", і наголосив, зокрема на тому, що дві третини всієї прямої бюджетної підтримки Україні міжнародних донорів надають саме США.

Наявність війська, здатного стримувати подальшу агресію та захистити від неї, а також потужної демократії та потужної економіки - це різниця між Україною, що виживе, а так буде, і Україною, яка процвітатиме, а це повинно і може відбутись

Блінкен своєю чергою, під час спілкування з українським прем'єр-міністром підкреслив, що США підтримують не лише українське військо, але і економіку та демократію.

"Тому, що все це - наявність війська, здатного стримувати подальшу агресію та захистити від неї, а також потужної демократії та потужної економіки - це різниця між Україною, що виживе, а так буде, і Україною, яка процвітатиме, а це повинно і може відбутись. І ми будемо вашими партнерами в цих зусиллях, як і багато інших країн у всьому світі", - заявив Блінкен.

Блінкен також планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, а також оголосити про нове фінансування США для України на понад 1 мільярд доларів.

На початку візиту Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів на Берковецькому кладовищі, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських військовослужбовців.