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США

Міністерка фінансів США: Підтримка України – другий пріоритет делегації США на саміті Великої двадцятки

За даними організаторів, до столиці Нью-Делі прибуде 10 000 осіб.
Нью-Делі, Індія, 8 вересня. — 

Другим пріоритетом участі делегації США у саміті Великої двадцятки, після макроекономічних питань, міністерка фінансів Дженет Єллен назвала зусилля у відповідь на російську війну в України.

«Ми залишаємося відданими широкомасштабним та стратегічним багатостороннім зусиллям у відповідь на російську війну проти України. Обмеження ціни на нафту та санкції, які є результатом безпрецедентного багатостороннього співробітництва, мають потужний вплив на російську здатність вести жорстоку та несправедливу війни проти України», - сказала вона під час пресконференція в пресцентрі саміту Великої Двадцятки в Нью-Делі, Індія, 8 вересня.

Єллен зауважила, що Адміністрація залишається відданою підтримці України, запросивши додаткове фінансування в Конгресу для підтримки України, яке, за її словами, наразі має двопартійну підтримку. Вона розповіла журналістам, що подорожувала до Києва цього року і на власні очі побачила важливість допомоги для українського опору на фронті. Вона висловила вдячність партнерам США – Європейському Союзу та МВФ – за великі пакети допомоги Україні, на 50 мільярдів та 15 мільярдів відповідно.

За її словами, програма МВФ «була критично важливою для впровадження реформ та стабілізації економіки» України.

Враховуючи тему саміту - фінансову реформу - США також зосередяться на відповіді на руйнівні наслідки війни, включно з її впливом на харчову безпеку.

«Вихід Росії із Чорноморської ініціативи викликає велике занепокоєння і особливо сильно відчувається країнами із низьким та середнім рівнем достатку. У відповідь ми сподіваємося рухатися у напрямку підтримки програми із глобальної аграрної та харчової безпеки та роботи у напрямку успішного поповнення міжнародного фонду для аграрного розвитку», - сказала вона, спілкуючись із журналістами.

Відповідаючи на питання журналіста, чи, на її думку, не послаблюється політика російських санкцій через те, що Росія продає нафту в інші країни, у тому числі в Індію, Єллен сказала, що обмеження на ціну нафти працюють.

«Його метою було досягнення двох цілей. Перше – зменшення надходжень від продажу нафти в російський бюджет, і за нашими оцінками, надходження Росії від продажу нафти впали приблизно на 33% протягом року. Друга ціль була тримати достатній рівень постачання нафти на глобальному ринку і російські продажі, експорт на глобальний ринок продовжують (знижуватися - ГА), якщо не суттєво знизилися», - сказала вона.

Вона нагадала, що обмеження в 60 доларів за барель стосуються нафти, яка постачається наземним шляхом.

У столиці Індії Нью-Делі 9-10 вересня пройде саміт Великої 20. Делегацію США на саміті, який пройде цими вихідними, очолить президент Джо Байден, який має прибути до країни в п’ятницю ввечері. За повідомленням Білого дому, він мав черговий тест на Ковід, який показав негативний результат. Раніше цього тижня його дружина Джил Байден мала позитивний результат тесту.

Слоган цього саміту – «Одна Земля, Одна родина, Одне Майбутнє», а його основним фокусом, повідомляє індійська сторона, - «створення глобального майбутнього для всіх через просування свідомих практик і сталого способу життя».

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    Тетяна Ворожко

    Старша редакторка Української служби «Голосу Америки», ведуча, журналістка і продюсерка. Цікавиться політикою, відносинами України-США, соціальними питаннями та медициною, але найбільш любить розповісти гарну людську історію. Робить включення із місця подій, запускає нові проекти та програми, із 2017 року редагує та регулярно дописує до рубрики «Блоги» на веб-сайті служби. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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