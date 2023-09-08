Міністерка фінансів США: Підтримка України – другий пріоритет делегації США на саміті Великої двадцятки

Другим пріоритетом участі делегації США у саміті Великої двадцятки, після макроекономічних питань, міністерка фінансів Дженет Єллен назвала зусилля у відповідь на російську війну в України.

«Ми залишаємося відданими широкомасштабним та стратегічним багатостороннім зусиллям у відповідь на російську війну проти України. Обмеження ціни на нафту та санкції, які є результатом безпрецедентного багатостороннього співробітництва, мають потужний вплив на російську здатність вести жорстоку та несправедливу війни проти України», - сказала вона під час пресконференція в пресцентрі саміту Великої Двадцятки в Нью-Делі, Індія, 8 вересня.

Єллен зауважила, що Адміністрація залишається відданою підтримці України, запросивши додаткове фінансування в Конгресу для підтримки України, яке, за її словами, наразі має двопартійну підтримку. Вона розповіла журналістам, що подорожувала до Києва цього року і на власні очі побачила важливість допомоги для українського опору на фронті. Вона висловила вдячність партнерам США – Європейському Союзу та МВФ – за великі пакети допомоги Україні, на 50 мільярдів та 15 мільярдів відповідно.

За її словами, програма МВФ «була критично важливою для впровадження реформ та стабілізації економіки» України.

Враховуючи тему саміту - фінансову реформу - США також зосередяться на відповіді на руйнівні наслідки війни, включно з її впливом на харчову безпеку.

«Вихід Росії із Чорноморської ініціативи викликає велике занепокоєння і особливо сильно відчувається країнами із низьким та середнім рівнем достатку. У відповідь ми сподіваємося рухатися у напрямку підтримки програми із глобальної аграрної та харчової безпеки та роботи у напрямку успішного поповнення міжнародного фонду для аграрного розвитку», - сказала вона, спілкуючись із журналістами.

Відповідаючи на питання журналіста, чи, на її думку, не послаблюється політика російських санкцій через те, що Росія продає нафту в інші країни, у тому числі в Індію, Єллен сказала, що обмеження на ціну нафти працюють.

«Його метою було досягнення двох цілей. Перше – зменшення надходжень від продажу нафти в російський бюджет, і за нашими оцінками, надходження Росії від продажу нафти впали приблизно на 33% протягом року. Друга ціль була тримати достатній рівень постачання нафти на глобальному ринку і російські продажі, експорт на глобальний ринок продовжують (знижуватися - ГА), якщо не суттєво знизилися», - сказала вона.

Вона нагадала, що обмеження в 60 доларів за барель стосуються нафти, яка постачається наземним шляхом.

У столиці Індії Нью-Делі 9-10 вересня пройде саміт Великої 20. Делегацію США на саміті, який пройде цими вихідними, очолить президент Джо Байден, який має прибути до країни в п’ятницю ввечері. За повідомленням Білого дому, він мав черговий тест на Ковід, який показав негативний результат. Раніше цього тижня його дружина Джил Байден мала позитивний результат тесту.

Слоган цього саміту – «Одна Земля, Одна родина, Одне Майбутнє», а його основним фокусом, повідомляє індійська сторона, - «створення глобального майбутнього для всіх через просування свідомих практик і сталого способу життя».