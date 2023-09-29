Наближення ймовірного шатдауну американського уряду. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Американський Конгрес має погодити фінансування бюджету, аби уникнути часткової зупинки роботи уряду, так званого шатдауну. У Білому Домі сподіваються, що республіканці у Палаті Представників таки підтримають тимчасову бюджетну пропозицію сенату, яка включає 6 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні. Американський топ-генерал Марк Міллі, який очолював Об’єднаний комітет начальників штабів США, офіційно залишив посаду. Вибори у Словаччині — наскільки потенційний прихід до влади Роберта Фіцо може бути небезпечним для України? Як українські діти, батьки яких загинули або зникли безвісти на фронті, упродовж трьох тижнів гостювали в американських родинах. Як фундація Джорджа Клуні допомагає притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців — репортаж з Нью-Йоркської премії. Як українські тварини з розбомблених міст знайшли притулок у США, завдяки волонтерці.
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вересень 28, 2023
Про Україну говорили на других дебатах республіканців. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 27, 2023
США на порозі можливого шатдауну. Що з бюджетом для України? ЧАС-ТАЙМ
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вересень 26, 2023
У Білому домі пояснили, що означає лист із переліком реформ. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 26, 2023
Abrams в Україні, Буданов про атаку в Севастополі. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 22, 2023
Результати візитів Зеленського до США та Канади. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 21, 2023
Зеленський у Білому домі: Байден оголосить нову допомогу. ЧАС-ТАЙМ