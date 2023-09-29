Наближення ймовірного шатдауну американського уряду. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Американський Конгрес має погодити фінансування бюджету, аби уникнути часткової зупинки роботи уряду, так званого шатдауну. У Білому Домі сподіваються, що республіканці у Палаті Представників таки підтримають тимчасову бюджетну пропозицію сенату, яка включає 6 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні. Американський топ-генерал Марк Міллі, який очолював Об’єднаний комітет начальників штабів США, офіційно залишив посаду. Вибори у Словаччині — наскільки потенційний прихід до влади Роберта Фіцо може бути небезпечним для України? Як українські діти, батьки яких загинули або зникли безвісти на фронті, упродовж трьох тижнів гостювали в американських родинах. Як фундація Джорджа Клуні допомагає притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців — репортаж з Нью-Йоркської премії. Як українські тварини з розбомблених міст знайшли притулок у США, завдяки волонтерці.