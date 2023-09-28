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Студія Вашингтон

Можливий шатдаун: прогнози щодо допомоги Україні. Студія Вашингтон

Можливий шатдаун: прогнози щодо допомоги Україні. Студія Вашингтон
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Можливий шатдаун: прогнози щодо допомоги Україні. Студія Вашингтон

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Сьогодні в студії Вашингтон. Можливий шатдаун у США — що це означає для України? Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликає посилювати допомогу Україні. Другі дебати претендентів від республіканців на президентських виборах 2024 року.

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