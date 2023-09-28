Можливий шатдаун: прогнози щодо допомоги Україні. Студія Вашингтон
Випуски
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вересень 27, 2023
Інтерв’ю Голосу Америки із генпрокурором Костіним. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 26, 2023
Контрнаступ ЗСУ: Abrams, атака на Чорноморський флот. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 23, 2023
Далекобійні ракети для України від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 22, 2023
Зеленський у Конгресі обговорив подальшу підтримку. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 21, 2023
Формула миру та реформа ООН — промова Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 20, 2023
Головні меседжі делегатів України та США в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН