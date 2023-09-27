США на порозі можливого шатдауну. Що з бюджетом для України? ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Вашингтон - на порозі можливого “шатдауну”. Що буде з коштами, передбаченими для України? Чому в інтересах Сполучених Штатів продовжувати та навіть посилювати допомогу Україні — пояснює лідер республіканців у сенаті. Оборонний бюджет Сполучених Штатів удвічі нижчий, ніж в часи Холодної війни — заступник міністра оборони США Вільям Лаплант. Директор фонду Повернись живим Тарас Чмут про ситуацію в Україні з виробництвом власних боєприпасів. Другі дебати претендентів від республіканців на президентських виборах 2024-ого рок розпочнуться цього вечора в Каліфорнії. Українці в Каліфорнії провели мітинг напередодні дебатів. В міжнародному суді ООН в Гаазі триває слухання позову України проти Росії за конвенцією про геноцид. Офіційний Баку планує повернути етнічних азербайджанців на територію Нагірного Карабаху. Яка зараз ситуація в регіоні?