Інтерв’ю Голосу Америки із генпрокурором Костіним. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Як Мін'юст США та ФБР допомагають Україні розслідувати воєнні злочини росіян - інтерв'ю генпрокурора Костіна. Білий дім сподівається, що допомога Україні продовжить надходити і після 1-го жовтня. У Держдепі США розповіли, як саме адміністрація Білого Дому проводить переговори з конгресом, зокрема, щодо механізмів звітності за виділенні гроші на допомогу Україні.
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