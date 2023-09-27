Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Інтерв’ю Голосу Америки із генпрокурором Костіним. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Інтерв’ю Голосу Америки із генпрокурором Костіним. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Інтерв’ю Голосу Америки із генпрокурором Костіним. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні у Студії Вашингтон. Як Мін'юст США та ФБР допомагають Україні розслідувати воєнні злочини росіян - інтерв'ю генпрокурора Костіна. Білий дім сподівається, що допомога Україні продовжить надходити і після 1-го жовтня. У Держдепі США розповіли, як саме адміністрація Білого Дому проводить переговори з конгресом, зокрема, щодо механізмів звітності за виділенні гроші на допомогу Україні.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG