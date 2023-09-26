У Білому домі пояснили, що означає лист із переліком реформ. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США передали Україні перелік реформ, перед засіданням донорів – чи вплине цей список реформ на допомогу Україні? Як Мін'юст США та ФБР допомагають Україні розслідувати воєнні злочини росіян - інтерв'ю генпрокурора Костіна. Білий дім сподівається, що допомога Україні продовжить надходити і після 1-го жовтня. Консервація в промислових масштабах, генератори, павербанки та газові пальники – як українці готуються до другої зими в умовах війни. Що стоїть за бензиновою кризою в Росії? Міністерство оборони Румунії засудило атаки російських дронів-камікадзе на українську інфраструктуру, яка розташована поблизу кордону Румунії. Україна забезпечує безпеку Молдови — Мая Санду. Байден приєднався до страйку працівників автовиробничої галузі у Мічигані.