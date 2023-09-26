Контрнаступ ЗСУ: Abrams, атака на Чорноморський флот. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Перша партія Abrams вже в Україні. США планують поставити Україні 31 танк для застосування у контрнаступі. Унаслідок атаки ЗСУ на Чорноморський флот загинув російський адмірал Віктор Соколов — Буданов.