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Студія Вашингтон

Контрнаступ ЗСУ: Abrams, атака на Чорноморський флот. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Контрнаступ ЗСУ: Abrams, атака на Чорноморський флот. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Контрнаступ ЗСУ: Abrams, атака на Чорноморський флот. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Перша партія Abrams вже в Україні. США планують поставити Україні 31 танк для застосування у контрнаступі. Унаслідок атаки ЗСУ на Чорноморський флот загинув російський адмірал Віктор Соколов — Буданов.

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