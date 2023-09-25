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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Перші американські танки Abrams — вже в Україні

Брифінг. Перші американські танки Abrams — вже в Україні
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Брифінг. Перші американські танки Abrams — вже в Україні

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Перша партія американських танків Abrams вже в Україні. Наслідки удару на Чорноморський флот Росії у Севастополі. Візит Зеленського до США: здобутки і промахи. Аналізуємо з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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