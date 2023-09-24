Спікер Маккарті залишив 300$ млн для Києва в бюджетних законопроєктах, які розглядає Конгрес США

Допомогу обсягом 300 мільйонів доларів для України включено до проектів законів про бюджетні асигнування, які має розглянути американський Конгрес наступного тижня.

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті заявив в суботу, що "стало надто важко" вжити кроків, щоб усунути цю допомогу із запланованих асигнувань Пентагону та Держдепу, тому "ми залишаємо це". Раніше в п'ятницю він вказував, що допомога Україні буде голосуватись окремо від загального бюджетного законодавства.

Наступного тижня, за очікуваннями, Конгрес США проголосує за чотири законопроєкти, які дозволять тимчасово профінансувати роботу уряду і уникнути "шатдауну" - часткової призупинки роботи уряду, що настає в разі неприйняття бюджету.

Маккарті вказав, що деякі законодавці з Республіканської партії не будуть голосувати за законопроєкти, якщо там є допомога Україні. Зокрема йдеться про позицію Марджорі Тейлор-Грін, яка послідовно виступає проти допомоги Україні.

Палата представників Конгресу США розпочне розгляд чотирьох бюджетних резолюцій у вівторок. Оглядачі вказують, що конгресмени-республіканці можуть під час дебатів запропонувати виключити допомогу Україні з законопроєктів.

Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті відмовився зобов’язатися поставити на голосування до кінця цього року пакет додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів, поданий президентом США Джо Байденом.

Під час спілкування з пресою, Маккарті назвав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським “продуктивною”, однак, наголосив на пріоритетності видатків на внутрішні потреби США.

“Я думаю, тут є пріоритети”, - заявив Маккарті.

Своєю чергою, як вже передавав Голос Америки, голова Комітету Палати представників із закордонних справ республіканець Майкл Маккол, коментуючи зустріч із Зеленським, зазначив: “Ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив”.

Маккол висловив впевненість, що додаткове фінансування для України буде надано, попри опозицію і занепокоєння частини конгресменів та оглядачів.

“Я завжди казав, що більшість підтримує це”, - додав Маккол.

Такі заяви збігаються з позицією Білого дому. Як передавав раніше Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу 15 вересня заявив, що “Обидві палати Конгресу підтримують продовження фінансування” потреб України.

У Білому домі також заявили, що є “критична потреба” у підтримці Конгресом запиту на додаткове фінансування України для її контрнаступальних можливостей, і що допомога “матиме значний вплив на боротьбу України”.