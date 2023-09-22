Брифінг. Як Зеленського прийняли у Вашингтоні? Підсумки візиту до США

Брифінг Голосу Америки – наживо. Які результати візиту Зеленського до Вашингтона? Підсумовуємо візит українського президента. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.