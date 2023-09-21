Брифінг. Зеленський у Конгресі, напруга між Україною та Польщею

Брифінг Голосу Америки - наживо. Володимир Зеленський у Вашингтоні – як відбулись зустрічі в Конгресі? З місця розповідає Катерина Лісунова. І що відбувається у відносинах України та Польщі? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.