Брифінг. Зеленський у Конгресі, напруга між Україною та Польщею
Брифінг Голосу Америки - наживо. Володимир Зеленський у Вашингтоні – як відбулись зустрічі в Конгресі? З місця розповідає Катерина Лісунова. І що відбувається у відносинах України та Польщі? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
вересень 20, 2023
Брифінг. Зеленський на Радбезі ООН, ситуація у Нагірному Карабаху
-
вересень 19, 2023
Брифінг. Підсумки "Рамштайну", Байден і Зеленський на Генасамблеї ООН
-
вересень 18, 2023
Брифінг. Західні мікрочипи в технологіях Росії: як цьому завадити?
-
вересень 15, 2023
Брифінг. У Сенаті закликають погодити нову підтримку для України. Відео
-
вересень 14, 2023
Брифінг. Знищення ППО Росії в Євпаторії: реакція західних оглядачів
-
вересень 13, 2023
Брифінг: "Найбільша атака на флот РФ”: реакції на удар по Севастополю