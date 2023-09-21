Формула миру та реформа ООН — промова Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Випуски
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вересень 20, 2023
Головні меседжі делегатів України та США в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 19, 2023
Генасамблея ООН: Промови Байдена та Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 16, 2023
Демократи та республіканці — за підтримку для України.СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 15, 2023
Як замінування України впливає на хід контрнаступу? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 14, 2023
Відключення Starlink біля Криму: заяви в Сенаті США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 13, 2023
Чому проти Байдена розпочинають процедуру імпічменту? СТУДІЯ ВАШИНГТОН