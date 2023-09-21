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Студія Вашингтон

Формула миру та реформа ООН — промова Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Формула миру та реформа ООН — промова Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Формула миру та реформа ООН — промова Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Зеленський окреслив пропозиції щодо реформи ООН на основі української формули миру під час виступу в Генасамблеї. Що це означає — пояснює Ірина Соломко.

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