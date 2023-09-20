Зеленський в ООН, реакція Польщі на його промову. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Допомагати Україні у боротьбі проти агресора – допомагати захищати Статут ООН – Зеленський закликав світ протистояти діям Росії разом. Зміцнення протиповітряної оборони, навчання українських пілотів літати на F-16 – глава МЗС Британії про допомогу Україні. Польща викликала до МЗС посла України через критику Зеленським обмежень для українського експорту зерна. “Прокинься” у Лос-Анджелесі. Як фітнес-тренер Андрій Хомицький проводить тренування для українських емігрантів та переселенців.