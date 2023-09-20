Зеленський в ООН, реакція Польщі на його промову. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Допомагати Україні у боротьбі проти агресора – допомагати захищати Статут ООН – Зеленський закликав світ протистояти діям Росії разом. Зміцнення протиповітряної оборони, навчання українських пілотів літати на F-16 – глава МЗС Британії про допомогу Україні. Польща викликала до МЗС посла України через критику Зеленським обмежень для українського експорту зерна. “Прокинься” у Лос-Анджелесі. Як фітнес-тренер Андрій Хомицький проводить тренування для українських емігрантів та переселенців.
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вересень 19, 2023
Зеленський, Байден в ООН, підсумки «Рамштайн». ЧАС-ТАЙМ
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Українські питання на Генасамблеї ООН: чого очікувати. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 15, 2023
Білий дім підтвердив Зустріч Байдена та Зеленського у США. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 14, 2023
Атака ЗСУ поблизу Євпаторії – реакція Заходу. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 13, 2023
Ілон Маск. Севастополь. Реакції у США. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 12, 2023
Палата представників розпочинає процедуру імпічменту Байдена. ЧАС-ТАЙМ