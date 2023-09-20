Брифінг. Зеленський на Радбезі ООН, ситуація у Нагірному Карабаху

Брифінг Голосу Америки - наживо. Володимир Зеленський виступає на Радбезі ООН - з місця події розповідає Ірина Соломко. Що відбувається у Нагірному Карабаху - аналізує Андрій Борис. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.