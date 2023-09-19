Брифінг. Підсумки "Рамштайну", Байден і Зеленський на Генасамблеї ООН

Випуски
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вересень 18, 2023
Брифінг. Західні мікрочипи в технологіях Росії: як цьому завадити?
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вересень 15, 2023
Брифінг. У Сенаті закликають погодити нову підтримку для України. Відео
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вересень 14, 2023
Брифінг. Знищення ППО Росії в Євпаторії: реакція західних оглядачів
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вересень 13, 2023
Брифінг: "Найбільша атака на флот РФ”: реакції на удар по Севастополю
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вересень 12, 2023
Брифінг. Кім Чен Ин в Росії: чого хоче Кремль від Північної Кореї?
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вересень 11, 2023
Брифінг. Заява G20 підтримує Україну, але не звинувачує Росію: реакції