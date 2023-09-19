Брифінг. Підсумки "Рамштайну", Байден і Зеленський на Генасамблеї ООН

Брифінг Голосу Америки - наживо. Аналізуємо основні підсумки чергової зустрічі у форматі "Рашмтайн" - пояснює Богдан Цюпин. Перший день Генасамблеї ООН, виступи Байдена та Зеленського - розповідає Ірина Соломко.