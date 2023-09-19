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Студія Вашингтон

Генасамблея ООН: Промови Байдена та Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Генасамблея ООН: Промови Байдена та Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Генасамблея ООН: Промови Байдена та Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Відновлення довіри й світової солідарності, а також сталий розвиток — тема генеральних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. А чого очікувати від виступів американського та українського президентів — Джо Байдена та Володимира Зеленського?

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