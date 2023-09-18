Українські питання на Генасамблеї ООН: чого очікувати. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. 74-та сесія Генасамблеї ООН. Які події будуть найочікуванішими для України? Експорт українського зерна — одна з тем переговорів української делегації. Яка позиція Індії щодо мирного врегулювання російської війни в Україні? Відповідає посол України в Індії Олександр Поліщук. Американські військові бази на японському острові: як змінилися настрої місцевих щодо цього унаслідок російського вторгнення в Україну та зростання напруги у відносинах із Китаєм. Каннабіс - задля України. Українці-власники магазину з продажу марихуани в Колорадо ініціювали фестиваль, аби зібрати кошти на допомогу Україні. “Прокинься” у Лос-Анджелесі. Як фітнес-тренер Андрій Хомицький проводить тренування для українських емігрантів та переселенців.