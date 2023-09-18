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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Західні мікрочипи в технологіях Росії: як цьому завадити?

Брифінг. Західні мікрочипи в технологіях Росії: як цьому завадити?
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Брифінг. Західні мікрочипи в технологіях Росії: як цьому завадити?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Що відбувається з американською економікою і як на неї впливають страйки? Говоримо з Оксаною Бедратенко. Хто перемагає у світовій боротьбі за мікрочипи? Розповідає Андрій Борис. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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