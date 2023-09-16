Демократи та республіканці — за підтримку для України.СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Зустріч президентів України та США запланована у Вашингтоні вже наступного четверга. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили далекобійні ракети для України. Лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили на підтримку додаткового фінансування для України.