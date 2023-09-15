Білий дім підтвердив Зустріч Байдена та Зеленського у США. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі вже наступного четверга. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили у Вашингтоні можливе надання Україні далекобійних ракет. Лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили на підтримку додаткового фінансування для України. Гантеру Байдену висунули обвинувачення щодо незаконної купівлі та зберіганні вогнепальної зброї. У Києві розпочав роботу офіс Міжнародного кримінального суду. Устрій російського війська мало чим відрізняється від тюремного — інтерв’ю з чеським кримінологом Петером Пойманом. Репортаж з прифронтового Куп’янська — як живуть мешканці під постійними обстрілами. Українські дизайнери на Нью-Йоркському тижні моди.
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вересень 14, 2023
Атака ЗСУ поблизу Євпаторії – реакція Заходу. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 13, 2023
Ілон Маск. Севастополь. Реакції у США. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 12, 2023
Палата представників розпочинає процедуру імпічменту Байдена. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 11, 2023
Перша розмова Остіна і Умєрова – деталі з Пентагону. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 07, 2023
США оголосили пакет допомоги Україні на 600$ млн - деталі. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 06, 2023
Ентоні Блінкен в Києві: перші результати візиту. ЧАС-ТАЙМ