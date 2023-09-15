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Білий дім підтвердив Зустріч Байдена та Зеленського у США. ЧАС-ТАЙМ

Білий дім підтвердив Зустріч Байдена та Зеленського у США. ЧАС-ТАЙМ
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Білий дім підтвердив Зустріч Байдена та Зеленського у США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі вже наступного четверга. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили у Вашингтоні можливе надання Україні далекобійних ракет. Лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили на підтримку додаткового фінансування для України. Гантеру Байдену висунули обвинувачення щодо незаконної купівлі та зберіганні вогнепальної зброї. У Києві розпочав роботу офіс Міжнародного кримінального суду. Устрій російського війська мало чим відрізняється від тюремного — інтерв’ю з чеським кримінологом Петером Пойманом. Репортаж з прифронтового Куп’янська — як живуть мешканці під постійними обстрілами. Українські дизайнери на Нью-Йоркському тижні моди.

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