Білий дім підтвердив Зустріч Байдена та Зеленського у США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі вже наступного четверга. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили у Вашингтоні можливе надання Україні далекобійних ракет. Лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили на підтримку додаткового фінансування для України. Гантеру Байдену висунули обвинувачення щодо незаконної купівлі та зберіганні вогнепальної зброї. У Києві розпочав роботу офіс Міжнародного кримінального суду. Устрій російського війська мало чим відрізняється від тюремного — інтерв’ю з чеським кримінологом Петером Пойманом. Репортаж з прифронтового Куп’янська — як живуть мешканці під постійними обстрілами. Українські дизайнери на Нью-Йоркському тижні моди.