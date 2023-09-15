Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Як замінування України впливає на хід контрнаступу? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як замінування України впливає на хід контрнаступу? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Як замінування України впливає на хід контрнаступу? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні у Студії Вашингтон. Експерти аналітичного центру Атлантична рада розмірковують над тим, що втрата Росією свого флоту в Чорному морі стала б великою стратегічною перевагою для України і розв'язало б проблему з експортом зерна. "Україна доводить, що попри майбутні виклики, це демократія", – адміністраторка USAID Саманта Пауер.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG