Як замінування України впливає на хід контрнаступу? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Експерти аналітичного центру Атлантична рада розмірковують над тим, що втрата Росією свого флоту в Чорному морі стала б великою стратегічною перевагою для України і розв'язало б проблему з експортом зерна. "Україна доводить, що попри майбутні виклики, це демократія", – адміністраторка USAID Саманта Пауер.