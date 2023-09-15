Як замінування України впливає на хід контрнаступу? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Експерти аналітичного центру Атлантична рада розмірковують над тим, що втрата Росією свого флоту в Чорному морі стала б великою стратегічною перевагою для України і розв'язало б проблему з експортом зерна. "Україна доводить, що попри майбутні виклики, це демократія", – адміністраторка USAID Саманта Пауер.
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