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Атака ЗСУ поблизу Євпаторії – реакція Заходу. ЧАС-ТАЙМ

Атака ЗСУ поблизу Євпаторії – реакція Заходу. ЧАС-ТАЙМ
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Атака ЗСУ поблизу Євпаторії – реакція Заходу. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Знищення російського комплексу ППО «Тріумф» в Євпаторії - як реагують на атаку ЗСУ західні оглядачі? Експерти аналітичного центру Атлантична рада: позбутися російського флоту в Чорному морі було б великою стратегічною перевагою для України і розв'язало б проблему з експортом зерна. Як замінування України впливає на хід контрнаступу? BBC: торік російський пілот ледь не збив літак Королівських повітряних сил Британії, який здійснював розвідку над Чорним морем. Включення з Лондона. Міністр юстиції США Меррік Гарланд відвідав українське посольство у Вашингтоні. Як священник ламає стереотипи - поєднує байкерство, спорт на воді та лікує душі бійців. Фонд американок зібрав близько півмільйона доларів для допомоги українським переселенцям та військовим.

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