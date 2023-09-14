Брифінг. Знищення ППО Росії в Євпаторії: реакція західних оглядачів
Брифінг Голосу Америки - наживо. Знищення російського комплексу ППО в Євпаторії - як реагують західні оглядачі? І скільки часу може піти на розмінування України? Говоримо з воєнною кореспонденткою та головною редакторкою Слідство.Інфо Настею Станко. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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