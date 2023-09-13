Ілон Маск. Севастополь. Реакції у США. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Витончена стратегія ЗСУ — як на Заході коментують атаку на базу російського флоту у Севастополі. Зустріч Маска з Сенаторами США: що було сказано про Україну? Нафта 21 століття: як мікрочипи змінюють бізнесовий та політичний світи. Як один із найбільших благодійних фондів діаспори США вже майже 10 років підтримує українські військові лікарні. Історія військового, що раніше як водолаз шукав рештки загиблих солдатів Другої світової, а зараз займається пошуком загиблих українських воїнів.
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