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Брифінг Голосу Америки

Брифінг: "Найбільша атака на флот РФ”: реакції на удар по Севастополю

Брифінг: "Найбільша атака на флот РФ”: реакції на удар по Севастополю
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Брифінг: "Найбільша атака на флот РФ”: реакції на удар по Севастополю

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Що пишуть західні ЗМІ про атаку на Севастополь? Чому республіканці почали процедуру імпічменту Джо Байдена? І як Росія вербувала для війни кубинських найманців?

Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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