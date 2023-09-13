Брифінг: "Найбільша атака на флот РФ”: реакції на удар по Севастополю

Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
вересень 12, 2023
Брифінг. Кім Чен Ин в Росії: чого хоче Кремль від Північної Кореї?
-
вересень 11, 2023
Брифінг. Заява G20 підтримує Україну, але не звинувачує Росію: реакції
-
вересень 08, 2023
Брифінг. Саміт G20 в Індії: чи буде на порядку денному Україна?
-
вересень 07, 2023
Брифінг. Який вплив на контрнаступ мають касетні боєприпаси?
-
вересень 06, 2023
Брифінг. Росія атакує Костянтинівку, Блінкен відвідує Київ
-
вересень 05, 2023
Брифінг. Конгрес повертається до роботи: чого чекати Україні?