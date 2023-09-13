Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Чому проти Байдена розпочинають процедуру імпічменту? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Чому проти Байдена розпочинають процедуру імпічменту? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Чому проти Байдена розпочинають процедуру імпічменту? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні у Студії Вашингтон. Через що проти Джо Байдена розпочинають процедуру імпічменту у Палаті представників США? Наскільки це серйозно і як ця історія може вплинути на виділення додаткової допомоги Україні?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG