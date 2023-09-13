Чому проти Байдена розпочинають процедуру імпічменту? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Випуски
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вересень 12, 2023
Підсумки саміту G20 для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 09, 2023
Підготовка до саміту Групи Двадцяти у Нью-Делі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 08, 2023
Важливі заяви сенаторів США щодо допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 07, 2023
США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 06, 2023
Інтерв’ю із послом України у Туреччині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 05, 2023
На Заході коментують зміну міністра оборони України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН