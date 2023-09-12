Палата представників розпочинає процедуру імпічменту Байдена. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Відкриття процедури імпічменту президента США було серед вимог радикальнішої групи республіканців у Конгресі, які відмовлялись голосувати за додаткове бюджетне фінансування, в тому числі для України. Чого Кремль хоче від Північної Кореї - і що пропонує взамін? – реакція Заходу. Як відбувається евакуація родин з дітьми із Запорізької області і чому деякі люди відмовляються виїжджати? Індійці, які цікавляться українською культурою, розповідають, яким в Індії є ставлення до війни Росії проти України.