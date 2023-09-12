Брифінг. Кім Чен Ин в Росії: чого хоче Кремль від Північної Кореї?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Кім Чен Ин прибув у Росію: що Кремль хоче отримати від Північної Кореї? Розповідає Богдан Цюпин. Як у США реагують на позицію Ілона Маска щодо України? Говоримо з Марією Прус. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.