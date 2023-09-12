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Студія Вашингтон

Підсумки саміту G20 для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Підсумки саміту G20 для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Підсумки саміту G20 для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Під час зустрічі лідерів Групи двадцяти у питанні російської війни в Україні панувала "достатня" згода щодо потреби у тривалому мирі на засадах Статуту ООН і повазі до суверенітету незалежних держав. Про це президент США Джо Байден заявив під час пресконференції за результатами саміту. Що про підсумкову декларацію саміту думають українці, які мешкають в Індії.

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